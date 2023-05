FC Bayern: Kahn und Salihamidzic raus - was wird jetzt aus Tuchel?

Eigentlich hätte der Trainer des FC Bayern emotional seinen ersten Meistertitel feiern müssen, noch dazu einen s o dramatischen nach dem 2:1-Sieg in Köln , mit dem sein Team Tabellenführer BVB kurz vor der Ziellinie doch noch abfing auf dem Weg zur 11. Deutschen Meisterschaft in Serie.

Dummerweise feuerte sein Klub just zum Saisonfinale Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic - was praktisch mit Abpfiff wie eine Bombe mitten in die vermeintliche Jubel-Explosion hineinplatzte.