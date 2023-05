FC Bayern: Neue Rolle für Kimmich! Was sich Entdecker Reschke wünscht

2015 holte Michael Reschke in seiner Funktion als Kaderplaner des FC Bayern einen vielversprechenden Youngster aus der zweiten Liga nach München .

Joshua Kimmich war sein Name, bis dato hatte der Mittelfeldspieler erst 27 Zweitliga-Spiele für RB Leipzig auf dem Konto, dazu zwei Einsätze im DFB-Pokal.

Bei Bayern startete der damals 20-Jährige dann mächtig durch: Schon in der ersten Saison setzte ihn Trainer Pep Guardiola alleine 23 Mal in der Bundesliga und neun Mal in der Champions League ein, hielt zudem viel von seinem Schützling - heute ist Kimmich als Leader und designierter Bayern-Kapitän der Zukunft nicht mehr wegzudenken.