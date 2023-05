FC Bayern: Rückkehr von Ikone perfekt - Rummenigge im Aufsichtsrat

Nach dem Aus von Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic rückt der 67-Jährige in den Aufsichtsrat und soll den Deutschen Meister bei der Kaderplanung für die kommende Saison unterstützen.

Das gaben die Bayern im Zuge der Aufsichtsratssitzung am Dienstag bekannt.

„Wir sind glücklich, Karl-Heinz Rummenigge als Mitglied für unseren Aufsichtsrat gewonnen zu haben. Er ist eine der großen Persönlichkeiten in der Geschichte unseres Klubs, jeder kennt seine Verdienste“, wird Bayern-Präsident und Aufsichtsratschef Herbert Hainer in der Mitteilung des Vereins zitiert: „Seine Erfahrung, seine Fachkompetenz und sein internationales Netzwerk werden uns enorm helfen, damit der FC Bayern auch in Zukunft weiter erfolgreich ist.“