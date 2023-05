Großer BVB-Abschied für Guerreiro?

Es ist eine beliebte Tradition. Am letzten Bundesliga -Spieltag werden in den Stadien grundsätzlich verdiente Spieler verabschiedet. So auch bei Borussia Dortmund .

Bei diesen Stars stehen die Zeichen auf Abschied

In Guerreiro würde einer der dienstältesten BVB-Akteure gehen. Der Portugiese heuerte vor sieben Jahren beim BVB an und dürfte am Samstag im entscheidenden Heimspiel gegen Mainz sein 224. Pflichtspiel im schwarzgelben Trikot bestreiten. Der 29 Jahre alte Nationalspieler kommt bislang auf 39 Treffer und 50 Vorlagen und glänzte in dieser Saison mit zwölf Bundesliga-Assists.