Hummels und der Meistertraum mit dem BVB: "Es gäbe nichts Größeres"

Seinen Ex-Klub Bayern München nach zehn Titeln in Serie mal wieder zu entthronen, würde dem 34-Jährigen „alles“ bedeuten: „Es gäbe nichts Größeres“, sagte der Innenverteidiger am Mittwoch im Klub-TV, nachdem er seinen Vertrag beim BVB um ein weiteres Jahr verlängert hatte .

Hummels: „Hat so viel Spaß gemacht in dieser Saison“

"Ich bin jetzt 34, habe nicht mehr ewig in meiner Karriere", sagte Hummels, der mit einer dreijährigen Unterbrechung (bei Bayern München) seit 2007 für Dortmund spielt: "Aber es hat so viel Spaß gemacht in dieser Saison, jetzt war es klar für mich, dass ich noch weiter Fußball spielen will."