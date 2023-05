Müller-Abgang im Sommer? Bayern-Boss Hainer wird deutlich

„Davon können Sie fest ausgehen“, sagte der 68-Jährige am Dienstag auf die Frage, ob Müller auch in der kommenden Saison für den Rekordmeister auflaufen werde.

Unter Bayern-Coach Thomas Tuchel hatte der 33-Jährige zunächst einen schweren Stand, wurde zumeist nur eingewechselt. Beim 6:0-Sieg gegen Schalke 04 spielte er von Beginn an, erzielte direkt das Führungstor.

Müller nicht im Training

Auch Vorstandsboss Oliver Kahn hatte zuletzt ein Machtwort gesprochen: „Das wird nicht passieren“, sagte der 53-Jährige in Bezug auf einen möglichen Müller-Abgang.

VfL Wolfsburg will Trend fortsetzen

VfL Wolfsburg will Trend fortsetzen

Müllers Vertrag in München läuft bis 2024. Am Dienstag nahm er nicht am Training des Rekordmeisters teil.