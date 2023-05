Union kurz vor Traumziel Champions League

Die Überflieger von Union Berlin sind dem Traumziel Champions League dank „Superheld“ Sheraldo Becker zum Greifen nah. Das Überraschungsteam von Trainer Urs Fischer feierte am Samstag einen unheimlich wichtigen 4:2 (3:0)-Sieg gegen den SC Freiburg und distanzierte den direkten Konkurrenten vorentscheidend. Zwei Spieltage vor Schluss stehen die Köpenicker drei Punkte vor dem SC, der Europa-League-Platz fünf belegt.

Kevin Behrens (5.) brachte die Unioner in Führung, ehe Becker (35./38.) doppelt einnetzte - und sich für den Torjubel eine "Spider Man"-Maske aufzog. Aissa Laidouni (80.) machte alles klar, nachdem Manuel Gulde (56.) und Vincenzo Grifo (70., Foulelfmeter) für die Freiburger zwischenzeitlich verkürzt hatten.

Während die Unioner bereits vor der Partie das dritte Europapokal-Ticket im vierten Bundesliga-Jahr gesichert hatten, nimmt der Traum von den "Top vier" - und damit der ersten Champions-League-Teilnahme - immer konkretere Formen an.

Nach dem 22. Liga-Heimspiel ohne Niederlage kletterte Union (59 Punkte) vorerst auf Tabellenrang drei, den RB Leipzig (57) am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Werder Bremen wieder zurückerobern kann. Vor dem Spiel hatte sich Fischer, dessen Team in der Vorwoche 0:1 beim FC Augsburg verloren hatte, in Sachen Königsklasse etwas aus der Reserve gewagt.