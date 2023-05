Was ist mit Yann Sommer? Bayerns Torhüter-Sorgen wachsen vor RB-Spiel

Der Torhüter des FC Bayern konnte auch am Donnerstag nicht am Mannschaftstraining teilnehmen, nachdem er schon tags zuvor wegen Magen-Darm-Beschwerden passen musste. Dies berichtet der kicker . Serge Gnabry legte aus Gründen der Belastungssteuerung eine Pause ein.

Ob ein Einsatz Sommers am Samstag beim Spiel gegen RB Leipzig gefährdet ist, lässt sich noch nicht sagen. Über eine Teilnahme am Abschlusstraining am Freitag wird voraussichtlich kurzfristig entschieden.

Bleibt Sommer weiter in München?

Bayern liegt in der Bundesliga vor dem 33. Spieltag als Spitzenreiter einen Punkt vor Borussia Dortmund. Ein Sieg gegen Leipzig ist Pflicht, um in Führung zu bleiben. Der BVB tritt am Sonntag beim FC Augsburg an.