Baldiges Comeback? Völler enthüllt Kahn-Telefonat

„Wir hatten gestern ein kurzes Telefonat. Natürlich ist es anstrengend, wenn man einen so großen Dampfer, wie den FC Bayern führen muss“, schilderte Völler und fügte an, von einer Rückkehr Kahns in das Fußballgeschäft überzeugt zu sein. „Kahn wird sich sicherlich eine kleine Auszeit nehmen, aber es gibt keinen Grund, dass er nicht wieder auftauchen wird. Dafür hat er zu viel Qualität. Man muss mal alles sacken lassen. Wenn er kalt erwischt wird, dann wird wieder aufgestanden und dann geht‘s wieder voran.“