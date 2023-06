Deutschlands Torwart-Hoffnung: Beginnt bald in Freiburg eine Weltkarriere?

Beim SC Freiburg könnte in der kommenden Saison ein künftiger Star das Tor hüten. Mit Noah Atubolu schickt sich ein Zukunftsversprechen an, seine ersten Schritte auf höchstem Niveau zu machen.

Der gebürtige Freiburger wird als interner Nachfolger für Mark Flekken gehandelt, der in die Premier League wechselt . Mit 21 Jahren gilt Atubolu als das wohl größte Torhüter-Versprechen in Deutschland.

Ein Nachfolger für die Generation Neuer?

Denn hinter der letzten großen Torwart-Generation um Manuel Neuer tut sich in Deutschland eine Lücke auf. Talentierte Keeper gibt es im Land der Torhüter zwar immer noch, Weltklasse-Niveau wird derzeit aber keinem von ihnen zugetraut. Und an Stammplätze in der Bundesliga kommen die wenigsten von ihnen.

Mit Finn Dahmen bekommt nun zumindest einer von Atubolus Vorgängern in der deutschen U21 eine Chance beim FC Augsburg. Er ist aber auch schon 25 Jahre alt. In diesem Alter waren Neuer (Bundesliga-Debüt mit 20 Jahren), Marc-André ter Stegen (mit 18), Kevin Trapp (20) und Bernd Leno (19) schon weiter.

Atubolu vor Härtetest im Sommer

Kann auch Atubolu die Bundesliga in jungen Jahren erobern? Potenzial ist fraglos vorhanden. Bislang hat er vor allem in der 3. Liga mit Freiburg II von sich reden gemacht. In 23 Spielen blieb er in der abgelaufenen Saison 12-mal ohne Gegentor und hatte großen Anteil am zweiten Platz seines Teams. (Halb Europa jagt deutsches Talent)