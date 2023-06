FC Bayern bindet U17-Europameister! Torwart-Talent Max Schmitt verlängert

Der FC Bayern stellt die Weichen für die Zukunft. Der Rekordmeister bindet U17-Europameister Max Schmitt langfristig. Der 17 Jahre alte Stammkeeper der U17 hat seinen Vertrag in München bis 2026 verlängert.

„Max hat seine Qualitäten in der abgelaufenen Saison regelmäßig unter Beweis gestellt und war maßgeblich am Erfolg der deutschen Nationalmannschaft bei der U17-EM beteiligt. Wir sind gespannt auf seine weitere Entwicklung und freuen uns sehr, dass er auch in Zukunft bei unseren Mannschaften im Tor stehen wird“, erklärte der sportliche Campus-Leiter und ehemalige Bundesliga-Profi Halil Altintop.

Schmitt glänzt bei U17-EM

Schmitt kam im Sommer 2017 zu den Bayern und durchlief seitdem sämtliche Jugendmannschaften der Münchner. In der abgelaufenen Saison stand er 14-mal in der U17-Bundesliga auf dem Feld, dazu dreimal in der Sonderspielrunde des DFB.

Bei der U17-EM vor wenigen Wochen stand Schmitt in allen Spielen über die volle Distanz im deutschen Tor und hielt insgesamt drei Elfmeter. Dafür wurde er in die Elf des Turniers berufen. Im Finale in Budapest bezwang das Team von Christian Wück Frankreich im Elfmeterschießen.