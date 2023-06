TSG Hoffenheim: Hopp macht Ankündigung wahr

Die TSG Hoffenheim ist wieder ein „normaler“ Fußball-Bundesligist . Mehrheitseigner Dietmar Hopp hat den Klub bei der Mitgliederversammlung am Montag in den Kreis der regulären 50+1-Vereine entlassen.

Der Milliardär gab seine Stimmrechtsmehrheit bei der Profi-Abteilung an den Verein zurück. Damit verzichtet der 83-Jährige, der selbst nicht bei der Versammlung in der Sinsheimer Arena vor Ort war, auf seinen Sonderstatus. Diesen Schritt hatte Hopp am 1. März angekündigt.