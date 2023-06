Wechsel bei Bundesliga-Schiris: Dieser Unparteiische ist nicht mehr dabei

Cortus übernimmt aber nicht die Position von Gerach in der 2. Bundesliga, sondern beendet seine Laufbahn als Schiedsrichter auf dem Feld. Insgesamt leitete er 75 Bundesligapartien, zuletzt am 34. Spieltag die Begegnung zwischen Wolfsburg und Hertha.

Für seinen Nachfolger ist die Bundesliga auch kein komplettes Neuland: Der 36-jährige Gerach pfiff in der abgelaufenen Saison bereits am 17. Spieltag die Partie zwischen Leverkusen und Bochum sowie am 27. Spieltag das Aufeinandertreffen von Gladbach und Wolfsburg. Ansonsten empfahl er sich in seinen neun Zweitliga-Einsätzen.