BVB-Boss macht Stars eine Doppel-Ansage - auch darum kam Sabitzer

Hans-Joachim Watzke hat beim dramatischen Bundesliga-Finale schwer gelitten . Damit Borussia Dortmund in der kommenden Saison besser abschneidet, richtete der Geschäftsführer nun eine klare Ansage an die BVB-Stars.

„Es ist nicht leicht, eine Mannschaft zu verbessern, die im vergangenen Halbjahr 46 Punkte in 19 Spielen geholt hat. Dennoch erwarte ich, dass wir uns in zwei Bereichen weiterentwickeln“, sagte der Dortmund-Boss in der Sport Bild.