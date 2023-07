BVB: Das Ende eines Missverständnisses! Braaf verlässt Dortmund in Richtung Italien

Der Wechsel von Jayden Braaf zu Hellas Verona ist offiziell. Damit verlässt der 20-Jährige den BVB nach nur einer Saison wieder und versucht sein Glück in der Serie A bei Hellas Verona. Die Italiener, an die der Niederländer in der Rückrunde ausgeliehen war, zogen die Kaufoption für den Offensivspieler.