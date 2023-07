Eintracht Frankfurt: Champions League ist fast schon Pflicht! | Kommentar

Eintracht Stammgast auf dem internationalen Parkett

Die Hessen sind inzwischen Stammgast auf dem internationalen Parkett. Seit dem Pokalsieg 2018 haben die Frankfurter nur einmal die Teilnahme am Europapokal verpasst. Vor allem das vergangene Jahr als Europa-League-Sieger und Königsklassen-Debütant hat Lust auf mehr gemacht in der Mainmetropole.

Konkurrenz auf Transfermarkt hat öfter das Nachsehen

Omar Marmoush senkt in Wolfsburg den Daumen und geht zur Eintracht, auch Koch sagt Bayer Leverkusen ab und Frankfurt zu. Mit Hugo Larsson wechselt ein schwedisches Top-Talent an den Main, Willian Pacho kommt als Meister und stärkster Abwehrmann aus Belgien, BVB-Leihe Ansgar Knauff will weiterhin bei der Eintracht bleiben.