Transfermarkt: Nächster Deal fix! Frankfurt holt Nationalspieler - Koch zurück in der Bundesliga

Eintracht Frankfurt hat die Verpflichtung von Robin Koch bekanntgegeben. Der achtmalige Nationalspieler wechselt zunächst per Leihe von Premier-League-Absteiger Leeds United an den Main und soll die Defensive verstärken.

„Ich freue mich wirklich sehr, Teil von Eintracht Frankfurt zu werden. Der Klub zählt zu den renommiertesten Vereinen in der Bundesliga und war in den letzten Jahren auch in Europa ein Aushängeschild des deutschen Fußballs“, wird Koch in einer Mitteilung des Klubs zitiert. „Mit dem neuen Trainer, dem starken Kader und den Möglichkeiten hier im Verein ist das für mich eine sehr spannende Herausforderung, die ich mit maximaler Motivation angehe.“