FC Bayern - Kawasaki Frontale: Kim gibt Debüt! So sehen Sie das Spiel JETZT LIVE im TV, Stream & Live-Ticker

Es läuft noch nicht alles rund. Der FC Bayern will auf seiner Asien-Reise noch mehr ins Rollen kommen.

Im dritten Testspiel der Saisonvorbereitung muss für den Rekordmeister am Samstag in Tokio gegen Kawasaki Frontale (ab 12 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) einen Sieg her.