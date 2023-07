FC Bayern: 27:0 im ersten Test! Aber Sorge um Stürmer

Knieverletzung bei Bayern-Stürmer

Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt, aber musste bereits nach rund zehn Minuten wieder ausgewechselt werden. Der 34-Jährige war mit dem gegnerischen Torwart zusammengeprallt und hat dabei einen Schlag auf sein Knie bekommen. Er hat sich daraufhin sofort auswechseln lassen. Während des Spiels wurde er bereits in der Kabine behandelt, nun wird er genauer untersucht.

Laimer und Guerreiro treffen - Oldie beim Gegner

Kim als Stargast auf dem Hometrainer

Kim Min-Jae Kim radelte am Rande auf einem Hometrainer erstmals im Bayern-Dress und schaute seinen neuen Kollegen zu. Trainer Thomas Tuchel und Ehrenpräsident Uli Hoeneß sprachen am Rande des Spiels mit dem Südkoreaner.

Die Bayern weilen noch bis Donnerstag zur Vorbereitung am Tegernsee. Von Montag an bis 3. August begeben sie sich auf Asienreise. In Tokio finden weitere Testspiele gegen Champions-League-Sieger Manchester City (26. Juli) und Kawasaki Frontale (29.) statt, in Singapur ist der FC Liverpool (2.8.) Gegner.