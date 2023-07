FC Bayern holt Sieg in Japan - Kim Min-Jae gibt Debüt, Youngster verballern etliche Chancen

Drittes Testspiel, zweiter Sieg: Der FC Bayern hat den japanischen Erstligisten Kawasaki Frontale knapp geschlagen. Beim 1:0 (0:0)-Erfolg in Tokio zeigte der deutsche Rekordmeister einige gute Ansätze, ist zwei Wochen vor dem Saisonstart aber noch nicht in Topform.

Für das einzige Tor der Partie sorgte der Verteidiger Josip Stanisic, der nach einer Balleroberung in der gegnerischen Hälfte den Vorwärtsgang einlegte und nach einem Doppelpass mit Ryan Gravenberch in der 66. Minute problemlos einschieben konnte.

Das Stürmerproblem: Tel vergibt mehrere Topchancen

Schon im ersten Durchgang hatte sich der FCB bei schwülwarmen Temperaturen mehrere Chancen herausgespielt, allein der Youngster Mathys Tel scheiterte dreimal aus aussichtsreicher Situation. Am nächsten kam er dem Führungstreffer mit einem Distanzschuss, der an den Pfosten klatschte. Gegen Manchester City hatte er am Mittwoch noch getroffen.

Die Chancenverwertung bleibt also wie in der Vorsaison ein Problem der Münchner. Aber auch auf der Gegenseite wurde es mehrfach gefährlich, Kawasaki Frontale kam durchaus zu seinen Möglichkeiten. Der Klub befindet sich in Japan mitten in der Saison.