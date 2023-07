FC Bayern: Plötzlich Flug-Ärger auf Asien-Reise

Flug-Komplikationen beim FC Bayern ! Der deutsche Rekordmeister sollte nach seinem Tokio-Aufenthalt ursprünglich am Sonntagmorgen gegen 3:40 Uhr deutscher Zeit aus der japanischen Hauptstadt gen Singapur aufbrechen, um seine Asien-Reise fortzusetzen.

Die Maschine des FC Bayern startete allerdings erst rund zwei Stunden später - wegen einer schweren Unwetterwarnung auf der Flugroute nach Südostasien. Es stand ursprünglich eine Verspätung von bis zu 3 Stunden im Raum, die durch Änderung der Flugroute noch umgangen werden konnte. Der Pilot der Maschine kündigte Turbulenzen für den gesamten Flug an.

Härtetest gegen Klopp wartet auf Bayern

In Singapur wird der FC Bayern am Mittwoch seine Asien-Reise mit einem Testspiel gegen Jürgen Klopp und den FC Liverpool abschließen , ehe er wieder zurück nach München reist.

Am 7. August bestreiten die Bayern ein weiteres Testspiel gegen die AS Monaco, ehe am 12. August im Supercup gegen RB Leipzig das erste Pflichtspiel der neuen Saison auf dem Plan steht.