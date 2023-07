Neuer Bayern-Sportdirektor Freund offenbar Hoeneß-Treffen am Tegernsee

„Ich freue mich extrem auf die neue Aufgabe“, sagte der neue Sportdirektor des FC Bayern am Mittwoch bei einer Pressekonferenz seines aktuellen Klubs Red Bull Salzburg. Bayern sei ein „unglaublicher Verein mit unglaublichen Werten und Möglichkeiten“, erklärte der 46-Jährige, der seinen Posten am 1. September als Nachfolger des nach Saisonende entlassenen Hasan Salihamidzic antreten wird .

Entscheidend für seine Zusage in München war dabei ein Treffen mit den großen Bayern-Granden. Am Tegernsee wurde Freund von Ehrenpräsident Uli Hoeneß, Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge und Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen empfangen.

So lief das Tegernsee-Treffen mit Hoeneß und Rummenigge

Nach Chelsea-Absage: Freund bricht Versprechen

Freund äußert sich zu Vorgänger Salihamidzic

Freund ist bewusst, dass er nun in „große Fußstapfen“ steigt. Sein Vorgänger „Hasan Salihamidzic war extrem erfolgreich, sie haben unter anderem die Champions League gewonnen. Alles andere kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht so weit drin war.“

Freund weilte bis zuletzt noch im Ibiza-Urlaub mit seiner Familie, doch dann verbreitete sich seine Verpflichtung in der Presse. „Ich hab gestern in der Früh eine WhatsApp von einem deutschen Medium bekommen und es gleich weitergeleitet an Herrn Dreesen und Stephan (Reiter)“, erzählte Freund am Mittwoch: „Lustig waren die zwei Reaktionen: Eine Minute später haben beide „Puh“ geschrieben.