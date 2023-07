Union vor Rekordtransfer? Szalai soll kommen

Zudem soll der 25-Jährige von weiteren europäischen Klubs wie OGC Nizza umworben werden, liebäugelt aber mit einem Wechsel in die Bundesliga.

Szalai könnte Awoniyi als Rekordtransfer ablösen

In diesem Sommer haben die Eisernen in Alex Kral (Spartak Moskau) und Mikkel Kaufmann (FC Kopenhagen) erst zweimal auf dem Transfermarkt zugeschlagen, nach dem erstmaligen Einzug in die Champions League steht noch Budget zur Verfügung.