Mega-Angebot für Mbappé: Hummels reagiert

Das Mega-Angebot für Kylian Mbappé ist derzeit das große Gesprächsthema in der Transfer-Szene. Bei einem Wechsel nach Saudi-Arabien soll er 700 Millionen Euro in einem Jahr verdienen.

Der Abwehrspieler, der mit Borussia Dortmund derzeit in den USA weilt, beschwerte sich, dass er nicht auch so gut bezahlt wird.

„Gleiche Bezahlung für die Jungs, die tackeln und getackelt werden“, schrieb er mit einem Augen-Emoji auf Twitter. Dazu postete er ein Video eines Users, in dem er bei der EM 2020 dem Franzosen in beeindruckender Manier per Tackling den Ball abnahm.