Remis gegen Arnheim: Frankfurt sucht weiter nach der Form

Am 13. August beginnt für die Hessen mit dem Erstrundenduell im DFB-Pokal bei Lokomotive Leipzig (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) die neue Spielzeit. Vor der Partie beim Nordost-Regionalligisten bestreitet Frankfurt am 5. August ein letzten Testspiel gegen Nottingham Forest aus der englischen Premier League. In der Bundesliga steht zum Auftakt am 20. August das Hessen-Derby gegen Darmstadt 98 auf dem Programm.