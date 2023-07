Seinen Wert für die Eintracht werden viele erst später realisieren

Persönliche Gespräche mit Sebastian Rode - egal, ob sie nun am Trainingsplatz, in der Mixed Zone oder auch bei Pressekonferenzen stattfinden - sind stets erfrischend.

„Momentan habe ich gemischte Gefühle. Einerseits ist da ein bisschen Wehmut. Andererseits habe ich den Ehrgeiz und Elan, eine geile Saison mit der Mannschaft zu spielen“, sagt Rode bei einer kleinen Presserunde in seinem letzten Sommer-Trainingslager in Windischgarsten gewohnt offen. Ob es richtig ist, diese Entscheidung schon so früh zu kommunizieren? „Es ist mein Naturell, das zu sagen, was mir in den Kopf kommt.“