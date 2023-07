Spielabbruch! Heidenheim deklassiert Jaissle und Firmino

Jaissle musste bei seinem ersten Spiel an der Seitenlinie beobachten, wie die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt durchwegs die Kontrolle über das Spiel hatte und durch einen Doppelschlag des Ex-Paderborners Marvin Pieringer in Führung ging (41., 43.).

Al-Ahli: Überharte Zweikämpfe und Streit untereinander?

Der Algerier Ryad Boudebouz verkürzte auf 2:1 (44.), bevor Heidenheim im zweiten Durchgang durch Tore von Denis Thomalla (61.), Jan Schöppner (67.) und Norman Theuerkauf (70.) auf 5:1 stellte. Schadensbegrenzung konnte Mohammed Al-Majhad (72.) betreiben, doch FCH-Neuzugang Eren Dinkci stellte stellte den alten Abstand wieder her, als er in der 91. Minute zum 6:2-Endstand traf.

In Sachen Teamchemie hat Jaissle also vielleicht noch etwas Arbeit vor sich. Die Heidenheimer müssen derweil um Florian Pick bangen, der verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste (55.). Als nächstes steht für Heidenheim das Testspiel gegen den Paphos FC aus Zypern am 1. August an.