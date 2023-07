Testspiele: Alle Infos zu BVB gegen Oberhausen und Liverpool gegen den KSC - TV, Stream, Ticker

Borussia Dortmund und Jürgen Klopp sind am Donnerstag beide in Testspielen gegen deutsche Traditionsvereine gefordert.

Der BVB reist zu Rot-Weiß Oberhausen, Klopp und der FC Liverpool sind im Wildpark des Karlsruher SC zu Gast. Für Liverpool ist es das erste Spiel der Vorbereitung und damit der offizielle Start in die neue Saison. Der BVB gewann seinen Auftakt mit 7:0 gegen Westfalia Rhynern.

Für Jürgen Klopp, geboren in Stuttgart und aufgewachsen nahe Karlsruhe, ist es eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Mit seinem Team bereit er sich im Schwarzwald auf die Asien-Reise in der kommenden Woche vor.

Klopp mit Liverpool gegen Stindl und KSC

„Ich wusste, was uns erwartet. Ich war mit Dortmund schon einmal hier. Das hat uns extrem weiterentwickelt“, sagte Klopp dem SWR zu den Bedingungen in seiner alten Heimat: „Die Leute sind nett, alles in Ordnung.“

Während Klopp seine Mannschaft auf die kommende Saison vorbereitet, sind die Transfer-Planungen noch nicht abgeschlossen. Der Ex-BVB-Coach ist sehr an einer Verpflichtung von Sofyan Amrabat interessiert, berichtet The Athletic. Der Marokkaner soll künftig gemeinsam mit Alexis Mac Allister (24) und Dominik Szoboszlai (22) das Mittelfeld an der Anfield Road neu beleben.

Anstoß beim KSC, der anlässlich des Liverpool-Krachers die Rückkehr von Eigengewächs Lars Stindl feiert, ist um 18.30 Uhr.

So sehen Sie den KSC gegen Liverpool:

TV: ServusTV

Stream: ServusTV

BVB-Oberhausen: Debüt für Neuzugänge

Auch Borussia Dortmund ist gerade erst in die intensive Vorbereitung auf die neue Spielzeit eingestiegen. Am Dienstag waren 1500 Zuschauer beim Trainingsauftakt in Brackel dabei.

Dabei gab es erneut eine Hiobsbotschaft von Giovanni Reyna zu vermelden: Der US-Star fällt erneut mit einer Verletzung aus, die ihn für mehrere Wochen außer Gefecht setzt.

In Oberhausen werden die BVB-Fans die Neuzugänge Felix Nmecha und Ramy Bensebaini das erste Mal im schwarzgelben Trikot zu sehen bekommen. Nmecha, für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach Dortmund gewechselt, muss zunächst einmal die Bedenken der eigenen Anhänger zerstreuen.

Die Partie im Niederrhein-Stadion wird um 18 Uhr angestoßen und wird von Sky im Pay-TV übertragen. Am Samstag tritt der BVB außerdem bei Rot-Weiß Erfurt an, ehe es in der kommenden Woche in die USA geht.

So sehen Sie Rot-Weiß Oberhausen gegen den BVB:

TV: Sky