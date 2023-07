Überraschung! Hier gibt's das neue Bayern-Trikot schon

Überraschende Bilder aus Japan: Ein eigentlich noch unveröffentlichtes Bayern-Trikot steht dort bereits zum Verkauf. Lange Zeit wurde darüber spekuliert, wann das neue Bayern-Auswärtstrikot erscheinen könnte - in Tokio ist es nun, anders als hierzulande, bereits erhältlich!

Denn im FC Bayern-Pop-up Store in Shibuya, einem Bezirk von Tokio, hängt das neue Gewand bereits in den Regalen.

Das neue Auswärtstrikot des FC Bayern im Pop-up-Store in Tokio

Auch wenn das Trikot schon vor einigen Wochen geleakt wurde , gab es bislang noch keine offizielle Bestätigung seitens des Rekordmeisters - Bayern-Fans in Tokio können den Dress nun aber problemlos erwerben.

Ungewohnte Farben im neuen Bayern-Auswärtstrikot

Das neue Auswärtstrikot der Bayern kommt mit einer außergewöhnlichen Farbkombination daher. Auf der Vorderseite des in Schwarz gehaltenen Trikots tauchen traditionelle Rauten aus dem Bayern-Logo als Muster in Grün und Lila auf.

Zusätzlich zu den bekannten drei Streifen des Ausrüsters Adidas sind auch der Name des Spielers und die grün umrandete Rückennummer in Lila gehalten. In grüner Farbe strahlen sowohl das Adidas- als auch das Bayern-Logo auf dem Trikot.