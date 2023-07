So geht es mit Neppe weiter! FC Bayern äußert sich über Zukunft des Kaderplaners

Der FC Bayern macht Nägel mit Köpfen in der Führungsetage.

Christoph Freund wird neuer Sportdirektor beim deutschen Rekordmeister , das gab der Klub am Dienstagnachmittag bekannt. Er wird nach Ende der aktuellen Transferperiode, zum 1. September, sein neues Amt antreten.

Damit tritt der Österreicher, der vom FC Red Bull Salzburg kommt, in die Fußstapfen von Hasan Salihamidzic und soll künftig für die Kaderplanung verantwortlich sein.

FC Bayern: Freund soll künftig mit Neppe den Kader planen

Freund hat nach SPORT1 -Informationen den Daumen für eine Zusammenarbeit mit dem 37-Jährigen gehoben. Gemeinsam mit Trainer Thomas Tuchel werden sie in Zukunft den Kader des FC Bayern planen.

Neuer Bayern-Manager: So hat mich Hoeneß überzeugt

Ganz zur Freude von Bayern-Boss und Kahn-Nachfolger Jan-Christian Dreesen. Freund sei der Richtige, „um gemeinsam mit dem Trainerteam um Thomas Tuchel und dem Technischen Direktor Marco Neppe die Mannschaft künftig weiter zu stärken“, wird er in einer Pressemitteilung des Rekordmeisters zitiert.

Reschke schwärmt von Freund

Reschke schwärmt: „Er besitzt durch seine langjährige erfolgreiche Arbeit in Salzburg ein hohes internationales Renommee und außerdem ein sehr gutes Netzwerk in Europa und auch in Südamerika und Teilen von Afrika.“