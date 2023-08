Besondere Bayern-Maßnahme nach der Asien-Tour

Die Asien-Tour des FC Bayern endete mit einem zauberhaften Schlusspunkt: Youngster Frans Krätzig nagelte den Ball zum 4:3-Sieg gegen Liverpool in der Nachspielzeit in den linken Winkel.

Tuchel gibt Bayern-Stars frei

Mit diesem Erfolgserlebnis im Rücken ging es für den Bayern-Tross dann zügig zum Flughafen zur Rückreise nach München. In der bayrischen Landeshauptstadt landeten die Münchner dann am Donnerstagmorgen um 7.05 Uhr - elf Tage und eine Gesamtflugzeit von knapp 30 Stunden nach ihrem Abflug.

Bereits am Montag steht für den Rekordmeister das letzte Testspiel vor dem Pflichtspielauftakt an. In Unterhaching trifft der FCB um 17 Uhr auf die AS Monaco, ehe am 12. August RB Leipzig zum Supercup in der Allianz-Arena gastiert.