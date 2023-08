Borussia Dortmund zeigt Interesse an Cole Palmer von Manchester City

„Wir haben nur einen einzigen Offensivspieler, der deutlich über 1,80 Meter groß ist“, betonte BVB-Trainer Edin Terzic am Donnerstag erneut auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Köln. „Es wäre fahrlässig, wenn wir uns nicht damit beschäftigen, ob es den einen oder anderen Spieler gibt, der uns in der Spitze und Breite besser aufstellt. Wir nutzen das Transferfenster, um die Augen und Ohren offen zu halten.“

Die Dortmunder halten vor allem nach Verstärkung in der Abwehr und im Sturm Ausschau. Offenbar haben sie dabei ihre Fühler in Richtung England ausgestreckt. Nach exklusiven SPORT1 -Informationen ist der Pott-Klub nämlich heiß auf Cole Palmer von Manchester City.

Mit seinen 1,89 Meter ist Palmer fast so groß wie BVB-Brecher Sébastian Haller (1,90 Meter) und damit deutlich größer als die flinken Angreifer Youssoufa Moukoko (1,79m), Karim Adeyemi (1,79m), Donyell Malen (1,78m), Jamie Bynoe-Gittens (1,75m) und Julian Duranville (1,70m).

„Wir wurden uns viel zu ähnlich in den letzten Jahren“

„Wir wurden uns viel zu ähnlich in den letzten Jahren“, hatte Terzic von SPORT1 angesprochen auf die aktuellen Transferpläne von Borussia Dortmund moniert. „In den einzelnen Positionen und bei den Stärken und Schwächen der einzelnen Spieler“ gab und gibt es laut Terzic zu wenige Unterschiede. Das wolle man in den Transferperioden sukzessive korrigieren.

Mit Palmer haben die Dortmunder schon seit längerem einen Spieler im Auge, den es so definitiv noch nicht im Kader gibt. Der 21-Jährige gilt auf der Insel als absolutes Top-Talent und soll bei City eigentlich in die Fußstapfen von Super-Dribbler Phil Foden treten. Im Angriff ist der groß gewachsene Techniker flexibel einsetzbar, kann als offensiver Mittelfeldspieler hinter den Spitzen auflaufen, aber auch auf dem rechten Flügel. In seiner Jugend spielte Palmer sogar als Mittelstürmer.