Bundesliga: 1. FC Köln – VfL Wolfsburg, 1:2 (0:0)

Nach nur 27 Minuten verließ Davie Selke vom FC das Feld, Sargis Adamyan kam in die Partie. Bis der Unparteiische Dr. Matthias Jöllenbeck den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Luca Waldschmidt brachte den VfL in der 55. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Wenig später kamen Maximilian Arnold und Ridle Baku per Doppelwechsel für Yannick Gerhardt und Nicolas Cozza auf Seiten des Gasts ins Match (62.). Eine starke Leistung zeigte Jonas Wind, der sich mit einem Doppelpack für Wolfsburg beim Trainer empfahl (62./72.). Am Schluss schlug der VfL Wolfsburg Köln mit 2:1.