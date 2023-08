Bundesliga: Die außergewöhnliche Karriere des Deniz Undav - über Stuttgart zur EM?

Bei den VfB-Fans löste seine Vorstellung in den sozialen Medien große Begeisterung aus: Deniz Undav wechselt auf Leihbasis für eine Saison von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion in die schwäbische Metropole und soll laut kicker eine Gebühr von 700.000 Euro kosten. Am Ende der Saison soll es zudem eine Kaufoption geben.

„Mit Deniz kommt ein Spieler zu uns, der seine Qualitäten in unterschiedlichen Ländern und Ligen, zuletzt in der Premier League, unter Beweis gestellt hat. Er ist im besten Fußballeralter und wird sich schnell in der Bundesliga zurechtfinden“, wird VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth auf der Vereinsseite zitiert.

In der Werder-Jugend noch aussortiert

Mit einem Marktwert von zehn Millionen Euro (Quelle: Transfermarkt.de) ist der Deutsch-Türke derzeit nach Konstantinos Mavropanos, Serhou Guirassy und Borna Sosa der viertwertvollste Spieler im Kader der Stuttgarter, generell waren in der VfB-Historie nur drei Neuzugänge wertvoller als der 27-Jährige.

Dass sich Undav nun doch seinen Traum von der Bundesliga erfüllen kann, war vor einigen Jahren noch nicht abzusehen. Hinter ihm liegt ein steiniger Weg, der ihn bis in die stärkste Liga Europas führte.

Ausgebildet wurde er in seinem Heimatverein TSV Achim, ehe er in die Jugendabteilung von Werder Bremen wechselte - dort nach fünf Jahren aufgrund seiner zu geringen Körpergröße allerdings aussortiert wurde.

„Es hat am Ende dann auch weh getan, nachdem man mich dort raus gekickt hat. Als kleiner Junge fällt es dir schwer, das dann zu verarbeiten. Aber zum Glück war ich relativ klar im Kopf und dachte mir einfach: ‚Weiter geht‘s.‘ Ich wollte ihnen beweisen, dass sie einen Fehler gemacht haben“, schilderte er vor einiger Zeit SPORT1.

Undav nahm einen Umweg über den SC Weyhe und den TSV Havelse, wo er 2014/15 in der Regionalliga Nord erstmals im Herrenbereich debütierte. Ein Jahr später wurde er Stammspieler und stieg zum Top-Torschützen der Niedersachsen auf.

Undav wird Torschützenkönig und Vizemeister

Über die zweite Mannschaft von Eintracht Braunschweig schaffte es Undav mit 22 Jahren doch noch in den Profifußball. Der Stürmer wechselte zum SV Meppen in die 3. Liga - und gab seiner Karriere einen neuen Anschub. Nachdem seine Debütsaison noch durchwachsen verlaufen war (6 Tore in 35 Pflichtspielen), explodierte seine Quote im darauffolgenden Jahr.

Mit 17 Toren und 13 Assists spielte sich der Norddeutsche in den Fokus mehrerer Vereine aus der zweiten Bundesliga, er entschied sich jedoch für den Schritt in die belgische zweite Liga - im Nachhinein betrachtet die völlig richtige Entscheidung. Undav wechselte zum Brüsseler Klub Union Saint-Gilloise, stieg prompt in die erste Liga auf und verpasste anschließend nur knapp den belgischen Meistertitel.

Beeindruckende 45 Tore und 18 Assists lieferte er in nur 70 Spielen für den belgischen Traditionsverein, traf wie am Fließband und wurde Torschützenkönig. „Für mich ist mein Lauf nicht überraschend. Ich wusste immer, was ich kann und dass ich ein guter Kicker bin“, erklärte er im November 2021 bei SPORT1.

Auch deshalb sicherte sich der englische Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion für sieben Millionen Euro die Dienste des Stürmers, setzte ihn allerdings meist nur als Joker ein.

Auf insgesamt 22 Einsätze in der Premier League kam Undav in der vergangenen Saison, legte mit fünf Toren aus den letzten acht Spielen einen starken Schlussspurt hin.

„Mein Traum ist es, bei der EM zu spielen“

Nun also der Schritt nach Stuttgart, wo sich der 27-Jährige als Stammspieler auch für die EM im nächsten Jahr empfehlen will. „Mein Traum ist es, bei der EM zu spielen. Ich habe meine Tore gemacht. Ich muss meine Leistung bringen. Vielleicht kriege ich die Chance, für Deutschland zu spielen. Das wäre mein Traum. Darauf arbeite ich noch härter hin“, erklärte Undav, der nie ein U-Länderspiel machte, Anfang Juli dem kicker.

Wie er nach seinem Stuttgart-Wechsel ergänzte, sei er nun „überglücklich, künftig in der Bundesliga zu spielen. So wie sich der VfB um mich bemüht hat, war mir schnell klar, dass ich hierher wechseln möchte. Die Gespräche mit dem Trainer waren sehr gut und ich freue mich darauf, schnell mit der Mannschaft loszulegen.“

Sein Pflichtspieldebüt für die Schwaben könnte er in der ersten Rundes des DFB-Pokals gegen die TSG Balingen feiern. Möglicherweise als Doppelspitze mit Guirassy.