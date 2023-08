Bundesliga heute: FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Die Bundesliga-Saison beginnt für den FC Augsburg heute mit einem spannenden Match gegen Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen haben eine schwache Bilanz gegen die Augsburger, haben jedoch die Chance, ihre Auswärts-Schwäche zu überwinden. Mit einem neuen Trainer starten sie bereits zum dritten Mal in Folge in die Saison, doch werden sie in der Lage sein, das erste Spiel zu gewinnen? Nur einer von 25 Gladbach-Trainern hat sein erstes Spiel mit den Fohlen verloren, aber es könnte eine harte Herausforderung gegen die gut organisierte Augsburger Defensive werden.

Die Augsburger sind allerdings auch nicht in ihrer besten Form. Mit nur einem Sieg aus ihren letzten elf Spielen und drei aufeinanderfolgenden Niederlagen sind sie sicherlich auf der Suche nach einem Sieg vor heimischem Publikum. Doch es wird schwer, wenn man bedenkt, dass sie ihre letzten sechs Heimspiele am 1. Spieltag verloren haben und kein Tor erzielt haben. Zudem bekamen sie in der vergangenen Bundesliga-Saison die meisten Schüsse aufs Tor und kamen selbst am seltensten zum Abschluss.

Das Match wird entschieden durch Details, die möglicherweise auch in der vergangenen Saison schon gegeben waren. Borussia Mönchengladbach hat mit Marcus Thuram, Jonas Hofmann, Lars Stindl und Ramy Bensebaini ihre vier besten Torschützen verloren, welche verantwortlich waren für 75% der vergangenen Saisontore. Währenddessen hat der FC Augsburg seine Kopfballstärke verloren, nur vier Kopfballtore in der vergangenen Bundesligasaison sind ein Negativrekord für den Verein. Wer wird also in der Lage sein, sich durchzusetzen, und wer wird am Ende die drei Punkte behalten? Wir werden es nur erfahren, indem wir es erleben – um 15:30 Uhr geht es los!

Wird FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird FCA gegen BMG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky verfolgt werden.

