Torwart-Schock bringt Borussia Mönchengladbach in Not

Nach dem Abgang von Yann Sommer zum FC Bayern München, wurde Jonas Omlin vom HSC Montpellier als neue Nummer 1 verpflichtet, ebenfalls Schweizer Nationaltorhüter. Dieser droht nun lange auszufallen, die anhaltenden Schulterprobleme machen eine kurzfristige Operation notwendig. Omlin wurde durch die Schulterprobleme bereits in der Saisonvorbereitung beeinträchtigt und musste mehrere Trainingspausen einlegen. Daraufhin wandte man beim 29-Jährigen Torhüter zusätzliche Physio-Maßnahmen an, in der Hoffnung die Schulter zu stabilisieren, jedoch ohne Erfolg - ein operativer Eingriff muss her.