Bundesliga: Fans erwarten spannendes Titelrennen

Die anhaltenden Probleme des deutschen Fußball-Meisters Bayern München haben vor dem Start der neuen Bundesliga -Saison bei den Fans offenbar große Hoffnung auf weniger Langeweile an der Spitze als in den vergangenen Jahren geweckt.

Tatsächlich hatten die Bayern sich in der vergangenen Saison ihren elften Titel in Serie erst am letzten Spieltag im Fotofinish eines Fernduells mit Herausforderer Borussia Dortmund gesichert. Vor der Umfrage zur anstehenden Spielzeit war München im Supercup-Finale am vergangenen Samstag im eigenen Stadion von Pokalsieger RB Leipzig düpiert worden.