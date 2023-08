"Schlotterbeck ist im Moment jenseits von gut und böse" - Basler deutlich

Was macht es mit einer Mannschaft, wenn sie am letzten Spieltag die Meisterschaft verspielt? Das ist für Mario Basler die große Frage, die über dieser Saison von Borussia Dortmund schwebt.

„Die Dortmunder hatten es selbst in der Hand oder in den Füßen, aber sie haben es nicht hingekriegt“, betonte der SPORT1-Experte in seinem Podcast Basler ballert, in dem er den BVB analysierte. „Ich bin gespannt auf die Reaktion der Spieler, der Mannschaft, wie sie mit der Situation umgehen, aber das sollte abgehakt sein.“