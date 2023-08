BVB: Ex-Schalke-Boss vermisst Revierderby - und witzelt über Götze

Die Spiele zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund stehen für große Emotionalität und versprechen zumeist viel Spannung. Eine der denkwürdigsten Partien in der jüngeren Vergangenheit war das irre 4:4-Remis am 25. November 2017 .

„Ich habe in den insgesamt 26 Jahren meiner Schalke-Zeit unglaublich viele schöne Momente erlebt – und dieses 4:4 ist sicherlich einer der ganz besonderen“, erinnert sich der ehemalige Schalke-Boss Clemens Tönnies in der Sport Bild .

„Wenn schon Mario Götze ein Kopfballtor erzielt...“

So ging er in die Knie, „um mit den Spielern auf Augenhöhe zu sein“. Neben einigen taktischen Kniffen gab er das Ziel aus, „die zweite Halbzeit zu gewinnen“.

Diese Worte fruchteten, denn sein Team kämpfte sich auf 3:4 heran, ehe Naldo in der Nachspielzeit den Ausgleich köpfte. „Das Tor habe ich mir in den Tagen nach dem Spiel bestimmt vier-, fünfmal zu Hause im TV angeschaut. Ich bin überglücklich, so etwas erlebt zu haben“, sagt der ehemalige Innenverteidiger, der immer noch in der Jugendabteilung der Schalker aktiv ist.