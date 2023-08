BVB: Reus erntet heftige Kritik von Matthäus & Basler - "Zeiten sind vorbei"

Auch wenn es mit dem 1:0-Duselsieg gegen den 1. FC Köln ein Happy End zum Bundesliga -Start für Borussia Dortmund gab: An Marco Reus scheiden sich einmal mehr die Geister.

Matthäus: „Traue ich Reus nicht häufig zu“

„Dass man jetzt sagt: ‚Von Marco Reus erwarten wir eine Saison, wo er den Unterschied in diesem Bereich macht, wo wir Borussia Dortmund sehen wollen.‘ Das traue ich Marco Reus nicht in jedem Spiel, nicht häufig zu“, fügte Matthäus über den 34-Jährigen an.