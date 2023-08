Dani Olmo als Bayern-Schreck: Was kommt da auf die Bundesliga zu?

Im Anschluss an den großen Triumph über den FC Bayern hielt Dani Olmo den Spielball stolz in den Händen. Nachdem der Leipziger im Supercup einen Dreierpack schnürte und somit im Alleingang den ersten Titel der Saison für seine Mannschaft klarmachte, hatte er auch allen Grund dazu.

Alle drei Tore des Spiels gingen auf sein Konto. Bereits in der dritten Minute erzielte der Matchwinner das erste Tor für den Pokalsieger, bevor das zweite kurz vor der Halbzeit (41.) folgte. Den Schlusspunkt setzte der Mittelfeldspieler per Handelfmeter in der 68. Minute.