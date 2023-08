RB-Star verrät das Geheimnis des Bayern-Schrecks "Wow! Wirklich wow!"

Josko Gvardiol, Konrad Laimer, Dominik Szoboszlai, Christopher Nkunku: alle weg! Trotzdem hat das neu formierte RB Leipzig ohne diese Achse ehemaliger Leistungsträger zum Start in die neue Saison im Supercup einen beeindruckenden 3:0-Sieg beim FC Bayern in der Allianz Arena eingefahren.

Die zahlreichen, überwiegend jungen Neuzugänge scheinen einzuschlagen, hinten steht die Null und Dani Olmo schnürt im ersten Pflichtspiel der Saison einen Dreierpack: Das sorgt auch bei Nationalspieler Benjamin Henrichs für große Freude.

Im SPORT1-Interview nach dem Sieg in München spricht der 26-Jährige über die Gala-Vorstellung von Olmo, erklärt, welches entscheidende Detail sich bei RB im Vergleich zur Vorsaison ändern muss - und prophezeit, an welchem Youngster die gesamte Bundesliga noch viel Spaß haben wird.

SPORT1: Herr Henrichs, das war ein beeindruckender Auftritt von RB Leipzig im Supercup. Hätten Sie das schon in dieser Art und Weise erwartet?

Henrichs: Es war vor dem Spiel schwer zu sagen, wo wir stehen. In der Vorbereitung haben wir teilweise gut gespielt, teilweise nicht so gut. In dem Spiel heute haben wir dann gesehen, wo wir ungefähr stehen.

SPORT1: Und wie fällt Ihr Fazit aus?

Henrichs: Es freut mich unfassbar, dass wir hier gewonnen haben! 3:0 in München zu gewinnen, das muss man erstmal schaffen. Und Dani Olmo? Wow! Wirklich wow! Vor allem das zweite Tor, wie er das macht - unfassbar! Das sind so Spiele, warum wir alle angefangen haben, Fußball zu spielen. Wir leben alle unseren Traum - und heute haben wir das bestätigt.

Xavi Simons? „Nicht ganz gut, sehr gut!“

SPORT1: Sie haben mit Gvardiol, Laimer, Szoboszlai und Nkunku praktisch eine komplette Achse verloren - und dann gelingt so ein erstes Pflichtspiel. Was ist in der neuen Saison möglich mit dieser Mannschaft?

Henrichs: Das war jetzt das erste Spiel gegen Bayern. Wir haben sehr gut gespielt, aber das müssen wir nächste Woche bestätigen. In Leverkusen wird das ein sehr schwieriges Spiel, wir haben aber gezeigt, wozu wir in der Lage sind - und es liegt jetzt an uns, diese Konstanz, die wir zum Teil letzte Saison dann nicht hatten, auf den Platz zu bringen.

SPORT1: Sie haben gerade schon kurz von Dani Olmo geschwärmt. Was fällt Ihnen noch zu ihm ein?

Henrichs: Ich glaube, das hat auch viel mit dem Urlaub zu tun. Ich war diesen Sommer mit Dani auf Mykonos und ich glaube, das hat ihm sehr gut getan - und deswegen hat er heute auch so gespielt. (schmunzelt)

SPORT1: Auch Xavi Simons hat heute direkt auf sich aufmerksam gemacht und ganz gut aufgetrumpft …