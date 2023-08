DFB und TV-Job: So plant Sandro Wagner

Seine Zukunft hatte er schon vor Wochen geklärt. Nach dem Aufstieg mit der SpVgg Unterhaching in die 3. Liga bestand Sandro Wagner auch seine Trainerscheinprüfung für die A-Lizenz - und kündigte an, nun aber erst einmal wieder einen Schritt zurück zu machen.

In einem Interview auf der Verbandswebsite erklärte Wagner jetzt, wieso er den Vereinsfußball erst einmal ruhen lässt. „Der Kontakt mit den DFB-Verantwortlichen ist seit meinem ersten U-21-Länderspiel bis zur Vertragsunterschrift nie abgerissen“, so der 35-Jährige, der zuletzt als TV-Experte gearbeitet hatte. „Schon vor ein paar Jahren war ich kurz davor, bei den U-Nationalmannschaften einzusteigen, bevor ich bei Unterhaching angefangen habe.“

DFB und TV: So pant Wagner

Wagner fügte an, dass für ihn feststand, „dass ich nun den Schritt wieder raus aus dem Alltäglichen gehen will: rein ins Lernen, ins Systematisieren, ins Entwickeln. In meinen Augen ist der DFB mit seinem Netzwerk und den Möglichkeiten im Scouting der perfekte nächste Schritt. Nach den ersten Gesprächen zu Jahresbeginn bin ich froh, dass das so funktioniert hat.“