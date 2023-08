FC Bayern: Darf Harry Kane gleich von Anfang spielen? Das sagt Tuchel

Star-Angreifer Harry Kane wird beim Bundesliga-Auftakt in Bremen in der Bayern-Startelf stehen. Das verriet Trainer Thomas Tuchel auf der offiziellen Pressekonferenz am Donnerstag.

„Wenn nichts Außergewöhnliches mehr passiert, dann steht Kane in Bremen in der Startelf“, erklärte der 49-Jährige vor dem Werder-Spiel am Freitag.

Er habe „die Hoffnung, dass Harry sich sehr schnell integrieren wird. Ich bin mir ganz, ganz sicher, er wird ein Fixpunkt werden. Er ist nicht nur eine Nummer neun, sondern auch in den Halbpositionen zwischen der zehn und neun stark. Er wird uns unheimlich guttun“, erklärte Tuchel weiter.

Kane mit Niederlage bei Debüt

Auf dem Trainingsplatz sei bereits zu sehen, „wie bescheiden er trainiert, wie fleißig er trainiert, wie er am Tag nach der Niederlage als Erstes auf dem Trainingsplatz steht und mit den Reservisten trainiert“, meinte der Bayern-Coach.