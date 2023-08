FC Bayern: Mané-Berater erhebt Rassismus-Vorwürfe - nicht nur gegen Sané

FC Bayern: Anweisungen von oben an Tuchel?

Tuchel habe dem Folge geleistet, sich jedoch „bei Sadio entschuldigt, weil er ihm versprochen hatte, dass er in seiner Mannschaft spielen würde. Aber es ist nicht so gelaufen.“

Rassismus-Vorwürfe von Mané-Berater gegen Sané

„30 Minuten später schickte Sané eine Nachricht an Sadio, in der er sich entschuldigte. Er hatte verstanden, dass er es vermasselt hatte. Sadio nahm die Entschuldigung an und sagte: Ich hoffe, dass das nicht wieder vorkommt, denn ich bin sehr stolz auf das, was ich bin“, erklärte der Berater des Senegalesen.