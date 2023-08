FC Bayern: Manuel Neuer unterzieht sich nächstem Eingriff

Nächster Eingriff bei Manuel Neuer! Der FC Bayern teilte am Montagmittag mit, dass der Keeper auf dem Weg zu seinem Comeback wieder operiert werden musste.

In der Klub-Mitteilung heißt es, dass bei dem 37-Jährigen am vergangenen Sonntag „eine geplante Metallentfernung am rechten Wadenbein“ durchgeführt wurde.