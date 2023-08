FC Bayern: Vorstellung von Daniel Peretz! Die ersten Worte des neuen FCB-Keepers | Die PK LIVE

Am Montagvormittag wurde der 23-Jährige ganz offiziell bei den Bayern vorgestellt. Peretz sprach über seine Ziele und seine neue Rolle beim Rekordmeister. SPORT1 zeigt die PK zum Nachlesen im Ticker.

+++ Dreesen über die Situation bei Pavard +++

„Benjamin Pavard war bei den letzten Tagen nicht im Training. Ihm ging es nicht so gut, denn er hat Bauchschmerzen und Rückenschmerzen. Ich bin mir aber sicher, dass wir in den kommenden Tagen eine Lösung finden werden.“

+++ Peretz über seine Rolle im Trio +++

„Ich sehe meine Rolle, dass ich spielen und so gut trainieren will, wie es möglich ist, um dem Trainer zu zeigen, was ich kann.“