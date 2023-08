Bundesliga: Zukunft? Heidenheim-Coach Schmidt lässt aufhorchen

Schmidt (Vertrag bis 2027) geht in seine 17. Trainersaison am Stück - alle beim FCH. "Es gab nie die Möglichkeit, mal über längere Zeit durchzuschnaufen. Du bist als Trainer nie wirklich für dich und beschäftigst dich selbst im Urlaub mit dem Verein. Ich will auch noch mal eine andere Facette im Leben erleben", sagte er.