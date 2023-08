Fix! Pavard verlässt FC Bayern und erklärt Inter-Wechsel

Jetzt ist es offiziell! Nachdem es sich seit Tagen angedeutet hatte, ist der Wechsel von Benjamin Pavard zu Inter Mailand nun perfekt. Beide Vereine verkündeten den Deal am Mittwochabend.

In Italien soll der 27-Jährige einen Vertrag bis 2028 unterschrieben haben, offiziell bestätigt wurde das zunächst nicht.

Das sagen die Bayern zum Pavard-Abschied

„Merci Benji! Wir bedanken uns herzlich bei Benjamin Pavard für vier äußerst erfolgreiche gemeinsame Jahre“, erklärte Bayerns Vorstandsboss in einer Mitteilung der Bayern: „Nicht zuletzt in unserem historischen Sechs-Titel-Jahr war er ein sehr wichtiger Teil des Teams, zumal er im Finale der Klub-Weltmeisterschaft das Tor des Abends erzielt hat“

Man respektiere Pavards Wunsch nach einer neuen Herausforderung: „Für seine Zukunft wünschen wir ihm in der italienischen Serie A alles Gute und viel Erfolg.“ Die Bayern suchen derzeit nach einem Nachfolger für den Franzosen.

Bereits am Dienstagabend meldete sich der Franzose selbst mit einem Foto aus dem Flieger - und schrieb dazu: „Arriva Benji l‘interista“. Was so viel heißt wie: „Hier kommt Benji, der neue Inter-Spieler“.