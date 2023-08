"Keine Einbahnstraße!" Bei Pavard wird Tuchel deutlich

Der Franzose hatte am Mittwoch eine Trainingseinheit verpasst, die Bayern sprachen dabei in einer Mitteilung von einer Erkrankung. Der Franzose will den FCB unbedingt verlassen, seine Zukunft ist jedoch offen. Bayern-Trainer Thomas Tuchel hatte am Freitag offiziell bestätigt, dass Pavard seinen Wechselwunsch intern hinterlegt habe. Die Gespräche mit Inter laufen.